Израильская авиация в пятницу утром атаковала на территории сектора Газа подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет, сообщает издание «Таймс оф Израэл» со ссылкой на армию обороны Израиля.

Кроме того, по данным издания, истребители атаковали пусковую площадку, с которой ХАМАС запускало в сторону Израиля самоподрывающиеся беспилотники. Под удары также попали наблюдательные посты ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа.

Кроме этого, по целям ХАМАС вели огонь израильские танки, артиллерия, пехота. В то же время представитель армии бригадный генерал Хидай Зильберман уточнил, что израильские сухопутные силы в сектор Газа не входили и остаются на израильской стороне границы.

Minval.az