Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал в пятницу автомобиль поблизости от сирийско-ливанской границы. Как сообщил телеканал Al-Hadath, в машине, предположительно, могли находиться бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболлах».

По сведениям телеканала, ракета была выпущена по машине к востоку от города Хермель. Сведений об убитых и раненых пока не поступало.

В свою очередь новостной портал Naharnet передал, что ударам с воздуха подверглась колонна с боеприпасами, которая направлялась через погранпереход в Сирию, где шиитские бойцы воюют на стороне правительственной армии.

Со стороны «Хезболлах» и ливанских властей никаких комментариев на этот счет пока не последовало.

Minval.az