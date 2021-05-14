Четыре человека погибли, 20 получили ранения в результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети в Афганистане на второй день перемирия, сообщает TOLONews.
Четыре человека погибли, 20 получили ранения в результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети в Афганистане на второй день перемирия, сообщает TOLONews.
Дата: 2021/05/14 14:12
Раздел: Мир
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