С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд и открыла внешние границы для всех туристов, в том числе россиян, сообщает РИА Новости.

Министр туризма Греции Харис Теохарис объявил о том, что страна готова принимать иностранных путешественников и обеспечивать им безопасный отдых. «Мы открылись со строгими процедурами и благополучно встретили гостей нашей страны», — заявил министр.

Теохарис также добавил, что в стране ведется всеобщая вакцинация населения — согласно плану, жители крупнейших островов Греции получат прививки до конца июня.

Minval.az