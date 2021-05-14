Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу, сообщает Al Jazeera.

Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника.

Вместе с тем Армия обороны Израиля на своей официальной странице в Twitter указала, что «некоторое время назад система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший из сектора Газа в сторону Израиля».

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