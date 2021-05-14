Соединенные Штаты считают, что в палестино-израильском конфликте Израиль имеет право на самооборону, будут обеспечивать его военное превосходство, пишет Интерфакс.

В ходе состоявшейся встречи в Пентагоне директора военно-политического департамента министерства обороны Израиля Зоара Палти и замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Колла последний «осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону», отмечается в сообщении американского оборонного ведомства.

Колл подчеркнул «неизменную поддержку министерством обороны США качественного военного превосходства Израиля», а также надежду американской администрации на восстановлении спокойствия.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не считает атаки Израиля на позиции палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы израильской территории «слишком острыми».

«Вопрос в том, как они доберутся до точки, в которой произойдет значительное сокращение нападений, особенно ракетных обстрелов, без разбора нацеленных на населенные пункты. Сейчас над этим идет работа», — сказал он.

Minval.az