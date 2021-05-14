Власти Индии установили сети в реке Ганг, чтобы предотвратить сброс тел в водоем. Тела более 100 жертв COVID-19 были сброшены в реку. На вирусном видео видно, что тела сбрасывают сотрудники скорой помощи.

Десятки разлагающихся тел были сброшены только в одну часть реки за последние два дня, в результате чего их общее число превысило 100, другие тела также были обнаружены в других частях побережья самой священной реки Индии.

Местные жители сообщили Times Now, что речь идет о более 150 трупах. Mirror Now показала кадры, на которых, как утверждалось, работники скорой помощи из близлежащей больницы несли з мертвых для сброса в Ганг.

Министр водных ресурсов Бихара Санджай Кумар заявил, что «сеть была размещена» в реке на границе с Уттар-Прадеш, сообщает NDTV. По его словам, также увеличивается количество полицейских патрулей.

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