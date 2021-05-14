Белый дом усмотрел «некоторую ответственность» России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline, сообщвет РИА Новости.

«Даже если… подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, все равно есть некоторая ответственность», — сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Интересен тот факт, что ранее президент США Джо Байден сказал, что власти РФ непричастны к взлому Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России.

Minval.az