У Марка Цукерберга есть два козла — их зовут «‎Биткоин»‎ и «‎Макс»‎. Об этом миллиардер написал в соцсети Facebook.

В 2019 году в интервью Rolling Stone основатель Twitter Джек Дорси вспоминал, как приходил к Цукербергу в гости, и тот предложил ему пообедать недавно убитой им козой. Основатель Twitter вспоминал, что мясо было подано холодным, поэтому он ограничился салатом.

Спустя несколько месяцев Дорси показательно отписался от Цукерберга в Twitter.

В 2011 году Цукерберг в интервью Fortune заявил, что ест мясо только тех животных, которых убил собственноручно.

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