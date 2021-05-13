13 мая в стамбульском храме Айя-София был совершен первый по прошествии 87 лет праздничный намаз.

В нем приняли участие председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, министр транспорта и инфраструктуры Адыль Караисмаилоглу, губернатор Стамбула Али Ерликая и многочисленные верующие, отмечает «Репорт».

Отметим, что Айя-София, объявленная 24 июля минувшего года открытой для посещения мечетью, с 1985 года числится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм функционировал в качестве музея с 1934 по 2020 год.

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