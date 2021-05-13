Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил мусульманский мир и народ Турции с праздником Рамазан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил мусульманский мир и народ Турции с праздником Рамазан.
Дата: 2021/05/13 11:51
Раздел: Мир
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