С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев