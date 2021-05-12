Мировая экономика столкнулась с новой угрозой — проблемами с демографией. В ряде стран прирост населения достиг минимума за десятилетия, а в других численность граждан вообще сокращается. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody’s.

Эксперты отмечают, что из-за старения населения глобальный ВВП будет терять почти один процент каждый год только в ближайшие пять лет. В отчете отмечается, что трудоспособное население будет быстрее всего сокращаться в Германии, Италии, Испании, Японии и Южной Корее.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах уверен, что демография будет сильнее всего ограничивать рост экономики России. В Moody’s считают что есть два выхода: увеличение занятости среди некоторых категорий (в первую очередь женщин), а также технологический и инновационный подъем, который должен скомпенсировать недостаток рабочей силы.

Minval.az