Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины «Спутник V» от коронавируса идет.

«Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины «Спутник V». Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН «Спутником V». Это очень хороший знак. Мы считаем, что «Спутник V» — это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации», — сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Minval.az