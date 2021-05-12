Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз, которому в этом году исполнится 86 лет, и его сын — наследный принц Мухаммед бен Салман зарегистрировались в программе предоставления органов тела для донорских целей, сообщило в среду Саудовское агентство новостей SPA.

«Решение зарегистрироваться в программе донорства органов отражает желание лидеров страны побудить всех подданных и иностранных резидентов королевства зарегистрироваться для предоставления органов для донорских целей, поскольку это дает надежду пациентам, жизнь которых зависит от трансплантации органов», — говорится в сообщении.

Саудовский центр трансплантации органов был переименован из Национального фонда почек (National Kidney Foundation), который был создан в 1985 году.

Minval.az