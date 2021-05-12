Государственная налоговая служба Испании начала налоговую проверку в отношении бывшего главы государства Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

По данным издания, проверка связана с погашением налоговых задолженностей, которые бывший король Испании сделал на добровольной основе. Налоговая служба совместно с прокуратурой пытаются установить, было ли урегулирование налоговой ситуации проведено в соответствии с законом.

Отмечается, что в декабре 2020 года Хуан Карлос I заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 год почти €700 тыс. Как предполагается, долг связан с расследованием прокуратурой возможного использования бывшим королем карт, привязанных к счетам, владельцем которых он не являлся. По данным следствия, деньги якобы принадлежали мексиканскому бизнесмену.

В конце февраля этого года Хуан Карлос I погасил задолженность по налогам в Испании на сумму €4,4 млн. По данным издания, речь идет о незадекларированном доходе на общую сумму свыше €8 млн. Эти средства включали стоимость рейсов на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом Zagatka, владельцем которого является его дальний двоюродный брат Альваро де Орлеан.

Minval.az