Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о решении направить дополнительные подразделения сил безопасности в города Лод и Акко, где во вторник вспыхнули столкновения между арабами и еврейскими поселенцами. Об этом он сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Произошедшие беспорядки — это невыносимая реальность. Мы не можем ее принять. Я завершил оценку ситуации. Принято решение направить в Лод и Акко дополнительные силы. Мы продолжаем принимать меры, чтобы остановить анархию и вернуть управление в этих городах», — написал он.

Нетаньяху также обратился к лидерам местной арабской общественности с призывом «осудить беспорядки и принять меры, чтобы остановить насилие». «Неправильно думать, что здесь [в этих городах] не будет цельного и мощного руководства. Мы приложим все усилия, чтобы защитить наше государство от врагов извне и бунтовщиков внутри», — написал премьер.

Minval.az