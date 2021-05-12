Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила огнем из танков Merkava на атаку со стороны палестинской военизированной группировки «Исламский джихад». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, джихадисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронеавтомобиль ЦАХАЛ на границе с сектором Газа. В результате трое израильских военнослужащих получили ранения. Позже боевики «Исламского джихада» также открыли огонь по позициям израильтян из минометов.

В ответ ЦАХАЛ принял решение задействовать Merkava для атаки нескольких целей на палестинской стороне. Кроме того, израильские военные поставили дымовую завесу, чтобы иметь возможность эвакуировать с места пострадавших в результате нападения военнослужащих. Отмечается, что все они уже доставлены в госпиталь.

Minval.az