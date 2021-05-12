Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонный разговор с его российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с событиями в Палестине. Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», — говорится в заявлении.

Турецкий лидер отметил важность совпадений взглядов России и Турции на события в Иерусалиме. «Президент Эрдоган подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса важно, чтобы Совбез ООН вмешался в этот вопрос и дал решительные и четкие сигналы Израилю о прекращении нападений», — говорится в документе.

Minval.az