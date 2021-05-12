Процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни начнется в Турции по окончании локдауна 17 мая, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамазана мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», — сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамазана.

Он добавил, что правительство Турции «знает о проблемах тех, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и в ближайшее время устранит их проблемы».

Minval.az