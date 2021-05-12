Решение о приостановке использования вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавирусной инфекции в Бразилии связано со смертью пациентки, предположительно от последствий вакцинации, пояснила пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

«Решение принято после предположительного случая тяжелого побочного эффекта — инсульта головного мозга, приведшего к гибели плода и матери. До вечера вторника у Anvisa не было информации о других случаях серьезных побочных эффектов у беременных», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что женщине было 35 лет и на момент госпитализации 5 мая она была на 23 неделе беременности.

Координатор Национальной программы иммунизации Франсиэли Франсинату заявила, что Министерство здравоохранения Бразилии приостановит вакцинацию от коронавирусной инфекции беременных и рожениц, не имеющих хронических заболеваний, а остальных из них будут прививать с использованием препаратов Sinovac Biotec и Pfizer.

«Сейчас мы будем работать только с беременными и роженицами, имеющими хронические заболевания. <…> Мы не будем использовать для их вакцинации препарат AstraZeneca, но она продолжится вакцинами SInovac и Pfizer», — сказала чиновница в ходе пресс-конференции.

Minval.az