Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться не раньше 2023 года. Такой прогноз агентству РИА Новости дал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

По его словам, в 2022 году начнется постепенное пробуждение отрасли, однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного 2019-го.

Среди возможных сложностей для восстановления туризма он назвал недостаток персонала, так как многие сотрудники из-за пандемии нашли работу в других сферах. Также он выразил сомнение в готовности путешественников тратить прежние суммы денег. «Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймем это в следующем году», — признался Дженкинс.

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