Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават.

«Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению. Правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга и районные власти обеспечит утилизацию всех неопознанных тел в соответствии с протоколом», — сказал он.

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили в среду, что выловили из реки Ганг тела 96 человек.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно это могут быть тела погибших от коронавируса. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.

Minval.az