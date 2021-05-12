Власти полностью потеряли контроль над израильским городом Лод из-за беспорядков. Об этом заявил мэр Яир Ревиво, передает Times of Israel.

По его словам, столкновения евреев и арабов в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе являются гражданской войной. Также он рассказал о поджогах синагог, домов и сотен автомобилей. «Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Это [новая] Хрустальная ночь», — предупредил он.

В связи с этим он призвал власти страны ввести в город войска. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сложившуюся в Лоде ситуацию «анархией» и пообещал в случае необходимости ввести комендантский час, чтобы «восстановить закон и порядок».

Minval.az