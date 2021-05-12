В ходе атаки израильских истребителей были ликвидированы ключевые лица разведывательной системы палестинского радикального движения ХАМАС, сообщает армия Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности <…> были ликвидированы ключевые лица системы военной разведки ХАМАС», – указано в сообщении.

Израильская армия поясняет, что речь идет о главе управления военной разведки радикального движения Хассане Каоджи и его заместителе, начальнике управления контрразведки Вали Иссе.

Minval.az