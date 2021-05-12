Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило более 200 ракет по Израилю, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на палестинский портал Dunya Al Watan.

В частности, 100 ракет были выпущены по городу Беэр-Шева, еще 110 – по Тель-Авиву и международному аэропорту имени Бен-Гуриона, указано в сообщении.

Ранее боевое крыло радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Впоследствии лидер движения Исмаил Хания заявил, что его бойцы нанесли поражение Израилю.

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