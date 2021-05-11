Президент США Джо Байден подписал во вторник исполнительный указ о продлении режима чрезвычайной ситуации по Йемену до 16 мая 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Действия и политика определенных бывших представителей правительства Йемена и других лиц, угрожающие миру, безопасности и стабильности этой страны, продолжают нести беспрецедентную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим объявленный 16 мая 2012 года режим чрезвычайной ситуации должен продлиться после 16 мая 2021 года, — отмечается в указе. — Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации по Йемену».

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.

Minval.az