Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар запретил мессенджеру WhatsApp, принадлежащему Facebook, собирать данные пользователей из-за новой политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению уполномоченного, попытка компании заставить пользователей согласиться с обновленной политикой является незаконной. Запрет будет действовать в течение трех месяцев.

«Приказ направлен на обеспечение прав и свобод миллионов пользователей, которые соглашаются на эти условия по всей Германии. Мы должны предотвратить возможный ущерб», — заявил он.

В пресс-службе WhatsApp претензии Каспара назвали «ошибочными». Компания заверила, что его приказ не остановит внедрение новых условий. «Действия регулятора основаны на фундаментальном непонимании задач обновления», — цитирует агентство заявление компании.

Новая политика заключается в том, что пользователи разрешают WhatsApp передавать информацию о них Facebook. Это поможет адаптировать для них рекламу на связанных с Facebook платформах.

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