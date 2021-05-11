Палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля, они поплатятся жизнью, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. Мы решили, что ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня — они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага», — сказал Нетаньяху в специальном обращении к гражданам страны во вторник вечером, которое транслировали израильские телеканалы.



Minval.az