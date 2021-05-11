Белый дом в связи с кибератакой против крупнейшего трубопроводного оператора США Colonial Pipeline призвал Москву «действовать ответственно», поскольку атака, по данным ФБР, была совершена с территории РФ, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Учитывая, что ФБР определило, что атака происходила из России, эта страна должна действовать ответственно», — сказала Псаки на регулярном брифинге. Между тем она подчеркнула, что анализ произошедшего еще не завершен.

ФБР в понедельник подтвердило, что Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Американские СМИ связывали обвиняемую во взломе кибергруппу с Россией, однако подтверждений не приводили. Президент США Джо Байден заявил, что организаторы взлома могут находиться в РФ, хотя нет данных, чтобы Москва была к ним причастна.

Minval.az