Вечером во вторник в районе аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве сработала воздушная тревога. Аэропорт временно прекратил свою работу, все рейсы перенаправлены на Кипр. Людей эвакуировали из здания аэропорта.

Minval.az