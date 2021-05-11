Вечером во вторник в районе аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве сработала воздушная тревога. Аэропорт временно прекратил свою работу, все рейсы перенаправлены на Кипр. Людей эвакуировали из здания аэропорта.
Вечером во вторник в районе аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве сработала воздушная тревога. Аэропорт временно прекратил свою работу, все рейсы перенаправлены на Кипр. Людей эвакуировали из здания аэропорта.
Дата: 2021/05/11 23:51
Раздел: Мир
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