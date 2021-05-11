Соединенные Штаты активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), однако решения относительно возвращения или невозвращения Вашингтона в данное многостороннее соглашение не принято.

Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН.

«Мы не приняли решения относительно будущего участия Америки в Договоре по открытому небу. Мы в настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведем консультации со своими союзниками и партнерами, как мы всегда и поступаем в таких случаях», — сказал он.

«Собственное несоблюдение Россией договора является одним из относящихся к данному делу факторов, который мы учитываем, оценивая ситуацию», — утверждал сотрудник внешнеполитического ведомства США. «Мы призываем Россию сделать шаги, чтобы вернуться к соблюдению договора», — добавил он.

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