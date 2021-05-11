

Вечером во вторник, 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. СМИ сообщают о десятках выпущенных из сектора Газы ракет.

Так, палестинский информационный портал Donia Al-Watan сообщил о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

Также в Израиле после обстрела ракетами ХАМАС загорелась нефтяная скважина в Ашкелоне.

Одна из ракет, запущенная из Газы, попала в автобус в Телль-Авиве, есть жертвы.

В то же время израильская армия продолжает бомбардировку целей в Газе. В результате в Газе обрушилась 13-этажная Башня Ханади.







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