

Бразильские штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию беременных от коронавируса после того, как одна из них умерла после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на бразильское агентство санитарно-гигиенического надзора.

Власти продолжают расследовать смерть беременной женщины в Рио-де-Жанейро после прививки вакциной AstraZeneca. Тем временем, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию всех беременных женщин. Оба штата в своих решениях ссылаются на рекомендацию бразильского агентства санитарно-гигиенического надзора.

AstraZeneca заявила, что беременные и кормящие грудью женщины не принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса. Исследования на животных не обнаружили прямых или косвенных свидетельств вредного влияния препарата на беременность или развитие плода.

Minval.az