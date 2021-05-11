Главным редактором авторитетного издания The Washington Post впервые за всю его 143-летнюю историю станет женщина.

Теперь руководить WP будет Салли Базби — бывшая глава новостного отдела агентства Associated Press, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кресло главного редактора The Washington Post пустовало два с половиной месяца.

Предшественник Базби Мартин Бэрон знаком читателям по масштабному расследованию сексуальных домогательств католических священников, в котором он участвовал еще будучи шеф-редактором The Boston Globe.

Бэрон ушел на пенсию в 2021 году, его уход не связывали с каким-либо скандалом.

Minval.az