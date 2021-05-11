Башар Асад и его сторонники делают ставку на привлечение иностранных инвесторов к разработке нефтегазовых месторождений Сирии с тем, чтобы вывести подконтрольную часть страны из топливного кризиса и снизить ущерб от многолетней войны.

Об этом сказал директор по исследованиям Сирийского политического центра Карам Шаар.

Усилия сирийского режима направлены на то, чтобы подготовить экономику страны к послевоенному периоду, считает эксперт.

Он напомнил, что до 2011 года, когда начался конфликт в стране, нефтяная отрасль считалась локомотивом экономики страны, а в 2008-2010 гг четверть доходов государства обеспечивались за счет прибыли от экспорта нефти.

«Еще десять лет назад в Сирии добывалось около 380 тыс. баррелей в сутки. В настоящее время этот показатель сократился до 20 тыс. баррелей. Сирия превратилась из экспортера энергоресурсов в импортера. Нефть перестала быть для режима Асада источником дохода, а стала большой проблемой», — цитирует Шаара «Анадолу».

По его словам, параллельно с попытками привлечь иностранные компании в нефтегазовый сектор Сирии, режим Асада намерен нарастить нефтедобычу в подконтрольных регионах страны.

«Стоит признать, что режим Асада потерял контроль над большей частью месторождений страны, и любые усилия в данном направлении носят ограниченный характер. Факт в том, что лишь 20 процентов внутреннего спроса на нефть в Сирии сегодня обеспечивается за счет собственных ресурсов. Остальная часть поставляется из Ирана или контрабандным путем из подконтрольных так называемым Сирийским демократическим силам (СДС) районов страны», — сказал он.

Эксперт рассказал, что режим Асада не только хочет положить конец топливному кризису в стране, но и вернуть долги России и Ирану — странам которые оказали наибольшую поддержку сирийскому режиму.

Привлекает внимание и тот факт, что инвестиционные предложения Дамаска озвучиваются не в адрес Ирана, а поднимаются в переговорах с Россией, сказал Шаар.

Эксперт отметил, что большую часть лицензий на разработку месторождений нефти и газа в подконтрольных режиму Асада районах Сирии получает именно российская сторона.

«Лицензии на разведку и бурение на месторождениях в исключительной экономической зоне в Восточном Средиземноморье, Сирия выдала российской компании «Союзнефтегаз» и подставной компании Capital. Лицензии на разведку части месторождений на суше также выданы российским компаниям «Велада» и «Меркурий». Россия также активизирует деятельность на нефтяных месторождениях «Аль-Таим» и «Аль-Валд» на юге Дейр-эз-Зора. Иран же получил контракт на разработку месторождения у границ с Ираком, где ранее даже не велась добыча нефти. Таким образом мы можем сказать, что все двери для инвестиций открыты не для Ирана, а для России», — сказал Шаар.

Minval.az