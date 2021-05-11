Власти индийского штата Бихар выловили во вторник более 70 тел из Ганга, предполагается, что тела были сброшены в реку в находящемся выше по течению штате Уттар-Прадеш, где, в частности, расположен наиболее почитаемый в индуизме город Варанаси.

«Правительство Бихара занимается делом о печальном случае с плавающими останками в реке Ганг… Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4-5-дневной давности», — сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар, отметив, что всего власти достали из Ганга 71 тело.

Кумар отметил, что главный министр штата Нитиш Кумар огорчен как трагедией, так и «ущербом» для Ганга.

«Он всегда уделял особое внимание чистоте и бесперебойному течению реки и попросил администрацию усилить патрулирование, чтобы это не повторилось», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что жители Бихара обнаружили в реке останки от 100 до более 150 тел людей, предположительно это могут быть останки погибших от коронавируса. Полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельной организации погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.

Minval.az