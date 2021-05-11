Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении увеличить интенсивность ударов из-за обстрелов с территории сектора Газы.
«Поводя итоги оценки ситуации было решено: увеличить как силу, так и темп атак», — сказал Нетаньяху в видеообращении.
Премьер-министр добавил, что ХАМАС не ожидал ударов, а также отметил, что ситуация требует терпения со стороны граждан Израиля.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны.
Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».