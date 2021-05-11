

Турция вызвалась помочь Татарстану после стрельбы в школе в Казани. Об этом намерении турецкого государства заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу во время звонка президенту Татарстана Рустаму Минниханову после массовой стрельбы, сообщает ТАСС.

«Министр Чавушоглу провел сегодня переговоры с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Он выразил соболезнования от лица нашего президента и от лица всей турецкой нации в связи с нападением на школу в Казани. Министр Чавушоглу также сообщил Минниханову о готовности в случае необходимости предоставить любую поддержку», — приводит агентство слова источника.

Minval.az