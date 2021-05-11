

Американский и российский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе возможной личной встречи могут обсудить вопросы, касающиеся контроля над вооружениями и проблем безопасности.

Об этом в ходе пленарного заседания заявил постпред Соединенных Штатов Роберт Вуд, пишет РИА «Новости».

«Мы готовимся к этим обсуждениям», — уточнил Вуд.

Напомним, Путин и Байден провели телефонные переговоры 13 апреля. Планируется, что Путин и Байден встретятся в одной из европейских стран. Конкретное время и место встречи пока не назначено.

Minval.az