

С целью формирования стойкого общественного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа (СOVID-19) в мире применили свыше 1 млрд 320 млн доз вакцины.

Согласно данным портала Ourworldindata.org, наибольшее количество вакцин применено в Китае – 332 млн 960 тыс. доз.

Далее следуют США — 261 млн 600 тыс. доз, Индия — 171 млн. 100 тыс., Великобритания — 53 млн 330 тыс., Бразилия — 47 млн. 370 тыс., Германия — 35 млн 80 тыс., Франция — 25 млн 600 тыс. , Турция — 25 млн 240 тыс., Италия — 24 млн 500 тыс., Индонезия – 21 млн. 990 тыс., Россия — 21 млн 790 тыс., Мексика — 21 млн 230 тыс., Испания — 19 млн 830 тыс., Канада — 16 млн 260 тыс., Чили — 15 млн 710 тыс., Польша — 13 млн 760 тыс., ОАЭ – 11 млн 190 тыс., Саудовская Аравия — 10 млн 750 тыс., Израиль -10 млн 510 тыс. и Марокко — 10 млн 130 тыс.

По количеству доз, примененных на 100 человек, лидируют Сейшельские Острова. Количество примененных доз вакцины в этой стране превышает численность населения – 129,88 доз на каждые 100 человек.

Далее следуют: Израиль — 121,41 доза, ОАЭ — 113,1, Сан-Марино — 100,22, Чили — 82,16, Бахрейн — 81,98, Мальта — 81,4, Мальдивы — 79,88, Великобритания — 78,56, США- 78,22, Венгрия — 71,18, Монголия — 69,28, Катар — 64,03, Бутан — 62,4, Монако — 62,15, Уругвай -59,06, Сербия — 55,83 и Исландия — 54,01.

Minval.az