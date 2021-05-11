

Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционной тронной речью в палате лордов. Она зачитала программу правительства Бориса Джонсона.

Церемония открытия новой парламентской сессии проходила на фоне недавней смерти супруга королевы принца Филиппа и коронавирусных ограничений и была менее красочной. В частности, во время речи королева не надевала государственную корону — она находилась на подушке рядом с монархом.

Елизавета II прибыла в Вестминстерский дворец в сопровождении своего сына принца Чарльза на автомобиле. Обычно монарх приезжает в традиционной золочёной карете. Кроме того, Елизавету II не встречал почётный караул. В палате лордов смогли находиться несколько десятков людей — примерно вдвое меньше обычного. Все они представили ранее отрицательный тест на коронавирус и были в масках.

Согласно программе правительства, которую зачитала Елизавета II, кабинет министров Бориса Джонсона сосредоточится на восстановлении экономики королевства после пандемии COVID-19. В частности, будет уделено внимание инвестициям в инфраструктуру, здравоохранение и экологичные технологии для создания большего количества рабочих мест.

Minval.az