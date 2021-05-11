Медсестра, подозреваемая в убийстве восьми младенцев, предстала перед судом в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Люси Летби обвиняется в убийстве пятерых мальчиков и трех девочек за год работы в отделении для новорожденных больницы в Честере. Медсестра была арестована в 2019 году и с тех пор находилась под стражей. Следствие также обвиняет Летби в покушении на убийство еще девяти младенцев.

Женщина подключилась к судебному заседанию по видеосвязи из тюрьмы в Питерборо. Суд над Летби предварительно назначен на 11 января 2022 года. Дело будет снова рассмотрено 17 мая в рамках дополнительного слушания.

Расследование по делу медсестры началось в 2017 году после жалобы от больницы на рост числа детских смертей. За период с марта 2015 по июль 2016 года смертность среди детей в клинике Графини Честерской выросла на 10 процентов. Медики обратили внимание, что недоношенные младенцы стали чаще умирать от сердечной и легочной недостаточности, и их невозможно было реанимировать, передает Daily Mail.

Minval.az