Евросоюз потребовал в суде от британско-шведской компании AstraZeneca до конца июня поставить 120 млн доз вакцин от коронавируса и выполнить свои контрактные обязательства перед ЕС на поставку в общей сложности 300 млн доз до конца сентября.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката, представляющего интересы евросообщества в бельгийском суде.

AstraZeneca поставила в ЕС менее 50 млн доз вакцин от коронавируса из 300 млн, которые компания должна передать в ЕС до конца июня. В понедельник агентство со ссылкой на внутренние данные ЕС о поставках информировало, что ранее Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca (Vaxzevria) на второе полугодие 2021 года.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы этого года.

Руководство AstraZeneca ранее признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в ЕС, указав на более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с мощностями, которыми компания располагает в Великобритании, получающей данную вакцину в соответствии с графиком.

Minval.az