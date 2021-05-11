Американские СМИ пишут об «инциденте» в районе Ормузского пролива. Обозреватель Дэвид Экс в Forbes публикует статью, в которой сообщается, что иранские быстроходные катера «пытались окружить» подлодку USS Georgia. Это атомная субмарина ВМС США класса «Огайо» с ракетами «Томагавк» на борту.

Американские источники со ссылкой на пресс-службу военно-морских сил страны сообщают, что сопровождавший атомную подводную лодку патрульный корабль прибрежной зоны «был вынужден осуществлять предупредительные выстрелы». После этого катера, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции, отошли от USS Georgia.

Это уже третий инцидент с участием кораблей (катеров) КСИР и США за последние несколько недель.

Minval.az