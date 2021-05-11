Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах.

«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», — сказал Гутерреш в интервью российским информационным агентствам.

По его словам, «если COVID распространится как лесной пожар по «глобальному югу», у него будет появляться все больше и больше разновидностей, все больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам».

«Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности», — добавил он.

Генсек ООН назвал большой ошибкой так называемый «вакцинный национализм». «Мы продвигаем инициативу… COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами», — добавил он.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Minval.az