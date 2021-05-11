Владеющая аварийной АЭС «Фукусима-1» энергетическая корпорация Tokyo Electric Power разрабатывает план сброса накопившейся там очищенной от большинства радиоактивных веществ воды через проложенные по дну океана трубы.

Сам слив при таком варианте будет проходить на расстоянии примерно 1 км от побережья, сообщила во вторник газета Sankei со ссылкой на источники в компании.

Одновременно, по их данным, изучается вариант и со сливом воды непосредственно у атомной станции, которая расположена в префектуре Фукусима на северо-восточном побережье главного японского острова Хонсю. Прокладке труб в случае принятия первого плана должны предшествовать пробные буровые работы с санкции властей и местных рыболовецких кооперативов.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1», которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода.

Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как утверждают в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Minval.az