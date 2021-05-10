Ситуация на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима нормализовалась после утренних столкновений, в которых пострадали девять израильских полицейских. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

«Сейчас ситуация нормализовалась после того, как в утренние часы в определенный момент молодые арабские люди стали забрасывать камнями ворота Муграби Старого города рядом со Стеной Плача. Было принято решение генеральным инспектором полиции ввести полицейские силы на Храмовую гору и навести там порядок. Это было сделано, для чего были применены спецсредства. В результате этих событий девять полицейских были ранены, один из них госпитализирован», — сказал Зингерман. «Хотя сейчас, на данный момент на месте порядок, нормальная ситуация, было принято решение генеральным инспектором временно прекратить посещение евреями Храмовой горы», — добавил он (цитата по ТАСС).

«Полицейские находятся рядом, продолжают патрулировать район и отслеживать ситуацию», — продолжил Зинерман, отметив, что в Старом городе «работает полиция Иерусалима, нет значительных дополнительных сил». «На месте [у Храмовой горы] находятся сотни полицейских», — добавил он.

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