Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Эфкан Ала призвал мировую общественность прекратить игнорировать факты насилия Израиля в отношении к палестинцам.

Об этом Ала написал на своей странице в Twitter.

«Те, кто хранит молчание на фоне правонарушений полиции и радикальных групп Израиля, а также призывают «стороны к сдержанности», должны осознать, что здесь нет «сторон». Имеет место насилие, которое совершается руками государства и фанатиков», — написал он.

По его словам, мировая общественность обязана положить конец этому насилию.

«Турция, как и всегда поддерживает угнетенных. Мы продолжим защищать права палестинских собратьев. Призываем мировую общественность прекратить игнорировать факты насилия и иные преступные действия Израиля», — говорится в сообщении представителя ПСР.

В ходе действий полиции Израиля в районе святыни Ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточной Иерусалиме в понедельник получили ранения более 300 палестинцев, отмечает «Анадолу».

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