Девять человек погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей местного министерства здравоохранения.
Девять человек погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей местного министерства здравоохранения.
Дата: 2021/05/10 21:32
Раздел: Мир
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