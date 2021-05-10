Вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Janssen американской компании Johnson & Johnson (J&J) против COVID-19 не должны использоваться в программе вакцинации Норвегии.

Соответствующую рекомендацию озвучила правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам в эфире телеканала NRK.

11 марта в Норвегии приостановили использование антикоронавирусных вакцин Janssen и AstraZeneca. Решение принято в связи с информацией об образовании тромбов у вакцинированных людей.

Норвежское агентство общественного здравоохранения призывает исключить препарат AstraZeneca из программы вакцинации. Накануне, 9 мая, Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок. Ряд европейских стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca. СМИ писали о случаях летального исхода после вакцинации. Между тем создатели препарата настаивают на его безопасности.

Minval.az